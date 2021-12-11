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Индонезия начнет вакцинировать детей от коронавируса 

Индонезия начнет вакцинировать детей от коронавируса  С 24 декабря Индонезия начнет вакцинацию от коронавируса детей старше шести лет.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 10:53
Индонезия начнет вакцинировать детей от коронавируса 

С 24 декабря Индонезия начнет вакцинацию от коронавируса детей старше шести лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно.

"Местные власти смогут начать вакцинацию детей в возрасте от шести до 11 лет, если они выполнили задачу по иммунизации населения на 70%", - сказал он, отметив, что прививки "будут делаться с 24 декабря".

При этом, к настоящему моменту полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada uşaqlar peyvənd olunacaq
Версия на английском языке Indonesia to start vaccinating children against coronavirus

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