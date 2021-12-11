Индонезия начнет вакцинировать детей от коронавируса

С 24 декабря Индонезия начнет вакцинацию от коронавируса детей старше шести лет.

С 24 декабря Индонезия начнет вакцинацию от коронавируса детей старше шести лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно.

"Местные власти смогут начать вакцинацию детей в возрасте от шести до 11 лет, если они выполнили задачу по иммунизации населения на 70%", - сказал он, отметив, что прививки "будут делаться с 24 декабря".

При этом, к настоящему моменту полную иммунизацию от коронавируса прошли 37% жителей Индонезии.