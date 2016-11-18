Индонезия, Малайзия и Филиппины создадут антитеррористический спецотряд

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду заявил, что "страна трех тысяч островов" планирует создать совместное с соседними Малайзией и Филиппинами спецподразделение для патрулирования моря Сулу на стыке морских границ трех стран в целях борьбы с пиратством и захватом заложников террористами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это - часть конкретных действий, которые мы, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предпринимаем для обеспечения безопасности региона", - цитирует его в пятницу издание Jakarta Post.

Членами АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

По словам министра, уже в январе следующего года в трех прилегающих к морю Сулу точках - в городе Таракан в индонезийской провинции Северный Калимантан, на малайзийском острове Тавао и филиппинском Бонгао - военнослужащие сухопутных сил трех стран займутся спецподготовкой, а позже в 2017 году им предстоит перейти к совместным тренировкам. По завершении этой подготовки будет создана специальная группа военных трех стран, которой предстоит противостоять в море Сулу пиратам и террористам, в первую очередь - принадлежащим к действующей на юге Филиппин радикальной группировке "Абу Сайяф".