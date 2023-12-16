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Индонезия и АСЕАН не будут занимать сторону в противостоянии США и КНР

Индонезия и АСЕАН не будут занимать сторону в противостоянии США и КНР Индонезия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будут занимать ни одну из сторон в противостоянии между США и Китаем.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 11:25
Индонезия и АСЕАН не будут занимать сторону в противостоянии США и КНР

Индонезия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не будут занимать ни одну из сторон в противостоянии между США и Китаем.

Как передает Report, об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо в интервью газете Yomiuri.

"И Соединенные Штаты, и Китай являются для нас важными друзьями, и мы можем вести диалог с их лидерами. Индонезия и АСЕАН не будут занимать чью-либо сторону", - сказал он.

Видодо также отметил, что "безопасность на море является ключом к миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", и в этом вопросе АСЕАН, по его словам, рассчитывает на поддержку Японии. Касаясь ситуации в Южно-Китайском море, президент Индонезии подчеркнул необходимость обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

Президент Индонезии прибыл с визитом в Токио для участия в специальном саммите Япония - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, который пройдет 17 декабря по случаю отмечаемого 50-летия сотрудничества. Также у него запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

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