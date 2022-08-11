Индонезия готова провести встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол республики в Москве Хосе Таварес.

"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии Джоко Видодо главам России и Украины. Если они примут участие в саммите "двадцатки" на Бали, то, конечно, для организации встречи будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут", - цитирует Тавареса агентство.