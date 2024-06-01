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Индонезия готова направить миротворцев для мониторинга перемирия в Газе

Индонезия готова направить миротворцев для мониторинга перемирия в Газе Индонезия поддерживает озвученный президентом США Джо Байденом план обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
1 июня 2024 г. 11:58
Индонезия готова направить миротворцев для мониторинга перемирия в Газе

Индонезия поддерживает озвученный президентом США Джо Байденом план обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

В феврале он одержал победу на президентских выборах и в октябре займет пост главы государства.

"Мы рассматриваем это предложение как важный, правильный шаг в направлении, в котором мы должны двигаться. Мы рады новостям о том, что представители ХАМАС также выразили положительную реакцию", - сказал он.

Прабово Субианто добавил, что Индонезия готова сделать все возможное для оказания гуманитарной помощи, а также "предоставить значительные миротворческие силы для поддержания и мониторинга этого предполагаемого прекращения огня".

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