Индонезийский признали официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО

Индонезийский язык признан официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Индонезийский язык признан официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как передает Report , об этом сообщается на странице МИД Индонезии в соцсети X (ранее Twitter).

"Индонезийский официально признан 10-м официальным языком Генеральной конференции ЮНЕСКО. При этом индонезийский язык может использоваться в качестве рабочего языка, а документы Генеральной конференции могут быть переведены на индонезийский язык", - говорится в сообщении.

"Это признание является источником гордости для всей индонезийской нации", - привел портал Detik слова президента Индонезии Джоко Видодо.

Помимо индонезийского, официальными языками Генеральной конференции ЮНЕСКО являются английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, португальский, русский, французский и хинди.