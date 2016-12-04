Индонезийские спасатели нашли тело первой из 13 жертв крушения самолета

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сводные команды индонезийских спасателей нашли тело одного из 13 человек, находившихся на борту полицейского самолета, который разбился накануне в северной части страны, заявил в воскресенье глава отдела по связям с общественностью полиции провинции Острова Риау Эрланга (S.Erlangga).

Как передает Report, об этом сообщает Detik.com.

"Тело отправлено на остров Батам для проведения идентификации", — цитирует его портал.

По словам полицейского, направленные к предполагаемому месту крушения для проведения поисково-спасательной операции четыре корабля ВМС уже обнаружили точное место катастрофы.

Самолет, который вылетел утром в субботу из города Панкалпинанг на острове Банка, разбился в районе архипелага Линга, расположенного близ южного выхода из Малаккского пролива. Начальник военно-морской базы Танджунгпинанг отметил, что перед падением самолета был слышен взрыв.

Поисково-спасательная операция продолжается.