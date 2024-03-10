Индонезийские пилоты уснули во время рейса

Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.

Оба индонезийских пилота заснули во время полета и не отвечали на звонки в течение почти 30 минут.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, пилот и второй пилот одновременно спали около 28 минут во время рейса авиакомпании Batik Air, следовавшего из Юго-Восточного Сулавеси в столицу Индонезии, Джакарту.

Инцидент привел к ряду навигационных ошибок, однако 153 пассажира Airbus A320 и четыре бортпроводника не пострадали во время полета, который длился два часа 35 минут.

Генеральный директор воздушного транспорта Мария Кристи Эндах Мурни заявила, что Министерство транспорта "выносит строгий выговор" авиакомпании Batik Air в связи с инцидентом.

Она призвала авиакомпанию уделять больше внимания времени отдыха экипажей.

"Мы проведем расследование и анализ ночного рейса в Индонезии, связанного с управлением рисками усталости для Batik Air и всех операторов полетов", - сказала Кристи.