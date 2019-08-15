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Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

Представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, намеченных на пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе.

"Так как встреча пройдет в формате закрытых консультаций Совета, то у нас нет практики приглашать представителей соответствующих стран. Таким образом, ни представители Индии, ни представители Пакистана не будут присутствовать на завтрашнем заседании", - сообщил представитель польской миссии.

По его словам, во встрече будут участвовать только представители 15 членов Совбеза.

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