Индийский маг пропал без вести, выполняя трюк с освобождением в реке - ВИДЕО

В Индии популярный иллюзионист Чанчал Лахири, известный под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, пропал без вести во время исполнения трюка.

Как передает Report, маг должен был освободиться из оков, находясь в ящике под водой в реке, однако на поверхности воды он так и не появился. Отмечается, что иллюзионист был закован в цепи и связан веревками.

Сам фокусник перед исполнением трюка заверил, что уже не раз выполнял подобные трюки и успешно выбирался из запертой клетки или ящика.

"Если я смогу освободиться, это будет волшебство. Если я не смогу это сделать, это будет трагично", - отметил Волшебник Мандрэйк незадолго до погружения в воду.

Сейчас полиция и спасатели бросили все силы на поиски Чанчала Лахири. До сих пор его местонахождение неизвестно.