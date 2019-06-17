Индийские врачи объявили суточную забастовку

Индийская медицинская ассоциация (IMA) - одно из ведущих объединений врачей страны - объявила сегодня 24-часовую забастовку с требованием обеспечить медикам безопасность, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщают местные СМИ, только в штате Махараштра около 4,5 тысяч врачей уже заявили, что готовы присоединиться к стачке.

Члены IMA призвали коллег оказывать только услуги скорой помощи и помощи при несчастных случаях.

Забастовка объявлена в знак солидарности с врачами одной из больниц города Калькутта, которые неделю назад были избиты родственниками пожилого пациента, скончавшегося в этой клинике. На прошлой неделе почти 300 врачей подали в штате Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, в отставку в знак протеста против "бездействия властей".

IMA требует немедленно наказать участников нападения на медиков, обеспечить безопасность в государственных больницах и клиниках, а также разработать общенациональный закон о борьбе с насилием в отношении врачей и медицинского персонала.