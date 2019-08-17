​Индийские власти восстановили доступ к интернету в Кашмире

Жители спорного штата Джамму и Кашмир снова получили доступ к интернету, однако пока им доступна лишь низкоскоростная сеть 2G, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что доступ в интернет восстановили в районах Джамму, Самба, Катхуа, Удхампур и Риси. Однако некоторые территории до сих пор остаются под действием ограничений на пользование интернетом.

Представители правительства отметили, что доступ к сетям 3G и 4G может быть восстановлен после повторной оценки ситуации в регионе.

Накануне государственный прокурор Индии Тушара Мехта сообщил о готовности снять ограничения на передвижение в регионе, а также на услуги телефонной и интернет-связи. Ограничения были введены на территории бывшего штата две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса Кашмира.