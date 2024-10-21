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Индия заявила о прекращении приграничного противостояния с Китаем

Индия заявила о прекращении приграничного противостояния с Китаем Индия прекратила четырехлетнее приграничное противостояние с Китаем, достигнув соглашения с КНР, позволяющего возобновить патрулирование границ.
Другие страны
21 октября 2024 г. 18:47
Индия заявила о прекращении приграничного противостояния с Китаем

Индия прекратила четырехлетнее приграничное противостояние с Китаем, достигнув соглашения с КНР, позволяющего возобновить патрулирование границ.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар.

"Это создает основу для мира и спокойствия в приграничных районах, которые должны быть и были там до 2020 года", - сказал глава МИД. Он отметил, что "процесс разъединения с Китаем" практически завершен.

Объявление было сделано за день до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит БРИКС в России, что подготавливает почву для возможной двусторонней встречи двух лидеров, отмечает агентство.

Напомним, что отношения между Пекином и Нью-Дели были заморожены с июня 2020 года, когда 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с применением камней и железных палок с китайскими солдатами на спорной границе Индии и Китая. Стороны обвиняли друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

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