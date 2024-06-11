Индия заявила, что в отношениях с КНР и Пакистаном продолжит искать решения проблем

Власти Индии настроены продолжать искать решения пограничных проблем в отношениях с Китаем и Пакистаном.

Власти Индии настроены продолжать искать решения пограничных проблем в отношениях с Китаем и Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар после вступления в должность министра иностранных дел в обновленном правительстве премьер-министра Нарендры Моди.

По его словам, отношения Индии с Пакистаном и КНР разные, соответственно и проблемы тоже разные. "Если говорить о Китае, мы сосредоточимся на поиске решения пограничных проблем, а вместе с Пакистаном мы хотели бы найти решение проблемы многолетнего трансграничного терроризма", - сказал он.

"Для любой страны, особенно демократической, очень важно, что правительство избирается три раза подряд. Так что мир определенно почувствует, что сегодня в Индии царит политическая стабильность", - указал министр.