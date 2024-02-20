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Индия запустит первый разведывательный спутник собственного производства

Индия запустит первый разведывательный спутник собственного производства Индия готовится запустить в космос первый разведывательный спутник собственного производства.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 12:42
Индия запустит первый разведывательный спутник собственного производства

Индия готовится запустить в космос первый разведывательный спутник собственного производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Economic Times.

Спутник, построенный компанией Tata Advanced Systems Ltd (TASL), отправляется во Флориду для запуска, говорится в сообщении. По данным издания, спутник будет запущен в апреле с объекта SpaceX.

Ранее вооруженным силам Индии приходилось приобретать необходимые данные у иностранных поставщиков, в частности у США. Новый спутник позволит Индии получать собственные сведения.

Для сбора данных и обработки изображений со спутника-шпиона в Бангалоре в штате Карнатака на юге Индии ведутся работы над созданием наземного центра управления. Как ожидается, он скоро будет введен в эксплуатацию. Центр строится в партнерстве с латиноамериканской компанией Satellogic.

Предполагается, что Индия будет делиться данными, полученными со своего спутника, с дружественными странами.

Завод TASL в Бангалоре способен производить 25 спутников в год. TASL также подписала соглашение с правительством штата Карнатака о дальнейших инвестициях в аэрокосмический и оборонный секторы.

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