Индия запустила ракету с двумя спутниками

Индия осуществила в воскресенье запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), произошла потеря данных на заключительной стадии.
"Первый полет SSLV завершен. Все этапы выполнены, как планировалось. Потеря данных наблюдается на терминальной стадии. Проводится анализ, обновим информацию в ближайшее время", - заявили в ISRO.
Ракета-носитель была запущена с космодрома на острове Шрихарикота с двумя спутниками - студенческим и спутником наблюдения Земли.
Малогабаритная SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км).
Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.