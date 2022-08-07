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Индия запустила ракету с двумя спутниками

Индия запустила ракету с двумя спутниками Индия осуществила в воскресенье запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), произошла потеря данных на заключительной стадии.
Другие страны
7 августа 2022 г. 09:27

Индия осуществила в воскресенье запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), произошла потеря данных на заключительной стадии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) сообщила в своем Twitter.

"Первый полет SSLV завершен. Все этапы выполнены, как планировалось. Потеря данных наблюдается на терминальной стадии. Проводится анализ, обновим информацию в ближайшее время", - заявили в ISRO.

Ракета-носитель была запущена с космодрома на острове Шрихарикота с двумя спутниками - студенческим и спутником наблюдения Земли.

Малогабаритная SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км).

Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.

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