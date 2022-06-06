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Индия запустила баллистическую ракету средней дальности

Индия запустила баллистическую ракету средней дальности Минобороны Индии провело плановый пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Agni-4.
Другие страны
6 июня 2022 г. 22:22
Индия запустила баллистическую ракету средней дальности

Минобороны Индии провело плановый пуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) Agni-4.

Как передает Report, об этом сообщает The Hindu.

Пуск был выполнен с испытательного полигона на острове Абдул Калам. По предварительным данным, пуск был успешным и соответствовал "всем параметрам".

"Успешное испытание было частью плановых пусков по обучению пользователей, проведенных под эгидой Командования стратегических сил", - отмечает издание.

Agni-4 способна поражать объекты с точностью менее 100 метров на расстоянии до 4 км. Ракета поднимается на 900 километров, а затем падает на цель. Первое испытание прошло в 2011 году.

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