О нас

Индия запретила экспорт белого риса

Индия запретила экспорт белого риса Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати".
Другие страны
20 июля 2023 г. 22:33
Индия запретила экспорт белого риса

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати".

Как передает Report, об этом сообщило министерство по делам потребителей и продовольственного распределения страны.

По данным ведомства, на запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% индийского экспорта этой сельскохозяйственной культуры. Ограничения введены для того, чтобы гарантировать наличие на индийском рынке необходимых объемов белых сортов риса, исключая "басмати", а также смягчить рост цен на внутреннем рынке

В апреле - июне текущего года из страны вывезли на 35% больше риса, чем за аналогичный период годом ранее. Власти Индии объясняют такую динамику высокими ценами на продукт на мировом рынке на фоне геополитических рисков, активизации природного феномена Эль-Ниньо и экстремальных погодных условиях в странах-производителях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan ağ düyü ixracını qadağan edib

Самое читаемое

Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
14 июля 2023 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi