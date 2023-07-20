Индия запретила экспорт белого риса

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати".

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати".

Как передает Report , об этом сообщило министерство по делам потребителей и продовольственного распределения страны.

По данным ведомства, на запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% индийского экспорта этой сельскохозяйственной культуры. Ограничения введены для того, чтобы гарантировать наличие на индийском рынке необходимых объемов белых сортов риса, исключая "басмати", а также смягчить рост цен на внутреннем рынке

В апреле - июне текущего года из страны вывезли на 35% больше риса, чем за аналогичный период годом ранее. Власти Индии объясняют такую динамику высокими ценами на продукт на мировом рынке на фоне геополитических рисков, активизации природного феномена Эль-Ниньо и экстремальных погодных условиях в странах-производителях.