Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство для всех пакистанских рейсов.
Как передает Report, об этом свидетельствует авиационное уведомление NOTAM.
Отмечается, что решение о закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов будет действовать с 30 апреля по 23 мая.
Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.
Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.
После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.