Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство для всех пакистанских рейсов.

Индия закрыла воздушное пространство для всех пакистанских рейсов.

Как передает Report, об этом свидетельствует авиационное уведомление NOTAM.

Отмечается, что решение о закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов будет действовать с 30 апреля по 23 мая.

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.