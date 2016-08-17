Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Индия закрыла посольство в Йемене и теперь не располагает возможностями для эвакуации своих граждан, задержавшихся с выездом из охваченной войной страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

"С начала апреля мы эвакуировали более 4,7 тыс. индийцев и более 2,5 тыс. иностранцев из Йемена, - сообщила она на своей странице в сети микроблогов Twitter. - Однако сейчас Индии пришлось закрыть свое посольство в охваченной войной стране, и нам не удастся больше эвакуировать никого из сограждан, задержавшихся с отъездом".

Это разъяснение Сушма Сварадж опубликовала в ответ на просьбу помочь индийской гражданке, которая застряла с детьми в городе Хадджа в северо-западной части Йемена, в 127 км к северо-западу от столицы Саны. "Индийское правительство неоднократно призывало граждан покинуть Йемен, однако не все вовремя воспользовались этой возможностью, - отметила глава внешнеполитического ведомства страны. - Более того, некоторые из уже эвакуированных индийцев позже вновь вернулись в Йемен, полагая, что самое страшное уже позади".

За последний год Индия проводила эвакуацию своих граждан из зон конфликта уже четыре раза: ранее индийцев эвакуировали с территории Украины, Ирака и Ливии.



