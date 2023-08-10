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Индия, Япония, США и Австралия проведут морские учения

Индия, Япония, США и Австралия проведут морские учения Индия, Япония, США и Австралия проведут военно-морские учения "Малабар" у побережья Сиднея в пятницу. Это впервые, когда военные учения, которые ранее проводились в Индийском океане, состоятся у берегов Австралии.
Другие страны
10 августа 2023 г. 16:00
Индия, Япония, США и Австралия проведут морские учения

Индия, Япония, США и Австралия проведут военно-морские учения "Малабар" у побережья Сиднея в пятницу. Это впервые, когда военные учения, которые ранее проводились в Индийском океане, состоятся у берегов Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Корабли ВМС Японии и Индии на пути в Сидней останавливались в тихоокеанских островных странах - Соломоновых островах и Папуа-Новой Гвинее, подчеркивая стратегическую важность региона во времена трений между Китаем и США.

Командующий Седьмым флотом ВМС США, вице-адмирал Карл Томас заявил на пресс-конференции в четверг в Сиднее, что эти учения "не направлены против какой-то одной страны" и улучшат способность четырех стран работать друг с другом.

Сообщается, что к кораблям четырех стран присоединятся австралийские истребители F-35, а также самолеты наблюдения P-8 и подводные лодки.

учения "Малабар" проводятся у восточного побережья Австралии, а не западного, которое выходит к Индийскому океану, потому что корабли находились поблизости после крупных учений Talisman Sabre с участием 13 стран, которые завершились на прошлой неделе.

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