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Индия выразила протест США

Индия выразила протест США Индия выразила решительный протест Соединенным Штатам в связи с нападением группы сторонников радикального сикхского движения на здание генерального консульства республики в Сан-Франциско.
Другие страны
20 марта 2023 г. 21:39
Индия выразила протест США

Индия выразила решительный протест Соединенным Штатам в связи с нападением группы сторонников радикального сикхского движения на здание генерального консульства республики в Сан-Франциско.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Индии, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"На встрече с временным поверенным в делах США в Нью-Дели Индия выразила решительный протест в связи с актами вандализма в отношении имущества генерального консульства Индии в Сан-Франциско", - отмечается в сообщении.

Индийская сторона напомнила правительству США об обязанности по защите дипломатического представительства, было предложено принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Посольство Индии в Вашингтоне также передало эти опасения Госдепартаменту, указало индийское внешнеполитическое ведомство.

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