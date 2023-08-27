Индия ввела ограничения на поставки риса

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, ввели ограничения на поставки этой культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, ввели ограничения на поставки этой культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, правительство азиатской страны в пятницу ввело 20%-ную экспортную пошлину на пропаренный рис, на долю которого приходится около трети поставок. Эта мера, вероятно, еще больше ограничит мировые поставки зерна.

"Благодаря этому шагу внутренние цены снизятся, что поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - приводит агентство слова главы Ассоциации экспортеров риса Б. Кришны Рао.

В июле Индия ввела запрет на экспорт белого риса, кроме сорта "басмати".