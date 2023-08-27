О нас

Индия ввела ограничения на поставки риса

Индия ввела ограничения на поставки риса Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, ввели ограничения на поставки этой культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Другие страны
27 августа 2023 г. 06:43
Индия ввела ограничения на поставки риса

Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, ввели ограничения на поставки этой культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, правительство азиатской страны в пятницу ввело 20%-ную экспортную пошлину на пропаренный рис, на долю которого приходится около трети поставок. Эта мера, вероятно, еще больше ограничит мировые поставки зерна.

"Благодаря этому шагу внутренние цены снизятся, что поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - приводит агентство слова главы Ассоциации экспортеров риса Б. Кришны Рао.

В июле Индия ввела запрет на экспорт белого риса, кроме сорта "басмати".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan düyü tədarükünə məhdudiyyətlər qoyub

Другие новости из категории

У побережья Тонги произошло землетрясение
У побережья Тонги произошло землетрясение
27 августа 2023 г. 05:42
В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей
В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей
27 августа 2023 г. 05:33
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после тюремного фото в Джорджии
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после тюремного фото в Джорджии
27 августа 2023 г. 04:13
Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в 2024 году
Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в 2024 году
27 августа 2023 г. 03:42
Талибы отвергли доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ
Талибы отвергли доклад Совбеза ООН об угрозах, исходящих от ИГИЛ
27 августа 2023 г. 03:14
На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва
На выборах президента Зимбабве переизбрался Мнангагва
27 августа 2023 г. 02:37
Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию
Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию
27 августа 2023 г. 02:15
Во Флориде при стрельбе в магазине погибли несколько человек
Во Флориде при стрельбе в магазине погибли несколько человек
27 августа 2023 г. 01:41
В Румынии на АЗС произошел взрыв, есть погибший и раненые
В Румынии на АЗС произошел взрыв, есть погибший и раненые
27 августа 2023 г. 00:44
Глава SpaceX Маск призвал минюст США подать в суд против самого себя
Глава SpaceX Маск призвал минюст США подать в суд против самого себя
27 августа 2023 г. 00:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi