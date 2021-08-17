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Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана

Индия ввела новый тип визы для выезжающих из Афганистана Министерство внутренних дел Индии ввело новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих выехать из Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
17 августа 2021 г. 09:30

Министерство внутренних дел Индии ввело новый тип визы для ускоренного рассмотрения заявлений желающих выехать из Афганистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Министерство внутренних дел пересматривает визовые положения с учетом текущей ситуации в Афганистане. Новая категория электронной визы под названием "e-Emergency X-Misc Visa" введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию", - сообщил официальный представитель МВД Индии.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар призвал находящихся в столице Афганистана индийцев сообщить о своем местоположении и отметил, что главной проблемой в вывозе людей в Индию остается работа аэропортов.

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