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Индия впервые отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX

Индия впервые отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX Индийская организация космических исследований (ISRO) и правительственный департамент космических исследований намерены использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX для запуска тяжелого спутника связи нового поколения GSAT-20.
Другие страны
3 января 2024 г. 18:12
Индия впервые отправит в космос спутник с помощью американской SpaceX

Индийская организация космических исследований (ISRO) и правительственный департамент космических исследований намерены использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании SpaceX для запуска тяжелого спутника связи нового поколения GSAT-20.

Как передает Report, об этом сообщил глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.

"Индии пришлось обратиться к SpaceX, поскольку к необходимому сроку не было другой ракеты", - приводит слова Сомнатха телеканал NDTV.

У Индии нет собственных ракет, способных вывести на геостационарную орбиту Земли спутники массой более 4 тонн. Работа над таким носителем в настоящее время идет. Компания New Space India Limited (коммерческое подразделение ISRO) подписала контракт со SpaceX на запуск на орбиту GSAT-20, миссия может состояться во втором квартале этого года.

Индия впервые заключила такое соглашение с американской компанией. До сих пор при необходимости ISRO пользовалась услугами возглавляемого Францией консорциума Arianespace. Спутник GSAT-20 весит 4,7 тонны, специально разработан для удовлетворения растущих потребностей отдаленных регионов в услугах связи и будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всей территории республики.

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