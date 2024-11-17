Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индия впервые провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.

Индия впервые провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх в соцсети X.

По его словам, пуск был успешно произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

"Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова им. доктора Абдула Калама у побережья Одиши. Это исторический момент, и это значительное достижение ввело нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", - написал глава ведомства.

Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), вооруженные силы и промышленность Индии с этим достижением. Детали прошедших испытаний не сообщаются.