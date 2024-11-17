О нас

Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности Индия впервые провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 11:08
Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Индия впервые провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты большой дальности.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх в соцсети X.

По его словам, пуск был успешно произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

"Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова им. доктора Абдула Калама у побережья Одиши. Это исторический момент, и это значительное достижение ввело нашу страну в группу избранных стран, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", - написал глава ведомства.

Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), вооруженные силы и промышленность Индии с этим достижением. Детали прошедших испытаний не сообщаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi