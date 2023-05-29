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Индия возвратилась на пятое место в рейтинге самых крупных фондовых рынков

Индия возвратилась на пятое место в рейтинге самых крупных фондовых рынков Фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3,3 трлн и вернул себе пятое место в рейтинге крупнейших рынков.
Другие страны
29 мая 2023 г. 16:36
Индия возвратилась на пятое место в рейтинге самых крупных фондовых рынков

Фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3,3 трлн и вернул себе пятое место в рейтинге крупнейших рынков.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рыночная капитализация Индии к 26 мая достигла $3,3 трлн. Росту способствовало восстановление акций Adani Group — 10 компаний группы, зарегистрированные на бирже, на прошлой неделе прибавили к своей рыночной стоимости около $15 млрд.

В публикации указали, что рост котировок Adani Group в последнее время ускорился из-за выводов судебной комиссии, которая не обнаружила признаков манипуляции ценами на акции. Кроме того, индийский рынок растет благодаря медленному восстановлению китайкой экономики. То есть инвесторы переводят средства из Китая в Индию, так как с начала года страна показывает одни из самых лучших темпов роста ВВП среди крупных мировых экономик.

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