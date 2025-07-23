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Индия возобновляет выдачу турвиз гражданам Китая спустя пять лет

Индия возобновляет выдачу турвиз гражданам Китая спустя пять лет Индия возобновляет выдачу турвиз гражданам Китая спустя пять лет
Другие страны
23 июля 2025 г. 14:40
Индия возобновляет выдачу турвиз гражданам Китая спустя пять лет

Индия возобновит выдачу туристических виз гражданам Китая спустя пять лет перерыва.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило посольство Индии в Китае.

Инициатива реализуется в рамках усилий обеих стран по восстановлению непростых отношений.

В свою очередь представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Китай готов поддерживать связь и консультации с Индией и постоянно повышать уровень личных обменов между двумя странами.

Напомним, что напряженность между двумя странами обострилась после военного столкновения в 2020 году вдоль спорной границы в Гималаях. В ответ Индия ввела ограничения на китайские инвестиции, запретила сотни популярных китайских приложений и сократила число пассажирских маршрутов.

Примерно в то же время Китай приостановил выдачу виз гражданам Индии и другим иностранцам из-за пандемии COVID-19, но снял эти ограничения в 2022 году, возобновив выдачу виз студентам и деловым путешественникам.

Выдача туристических виз гражданам Индии оставалась ограниченной, однако в марте обе страны договорились возобновить прямое авиасообщение.

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