Индия возобновит регулярное международное авиасообщение

Индийские власти разрешили возобновить регулярные международные авиарейсы по всем направлениям с 15 декабря.

Индийские власти разрешили возобновить регулярные международные авиарейсы по всем направлениям с 15 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Генеральное управление гражданской авиации страны на своем сайте.

"Этот вопрос был пересмотрен и компетентный орган принял решение возобновить коммерческие регулярные международные пассажирские авиаперелеты в и из Индии с 15 декабря 2021 года", - цитирует издание заявление администрации главы Генерального управления гражданской авиации Индии Аруна Кумара.

В то же время отмечается, что со странами, где сохраняется наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, авиасообщение будет сокращено до 50% от прежнего пассажиропотока.