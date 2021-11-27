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Индия возобновит регулярное международное авиасообщение

Индия возобновит регулярное международное авиасообщение Индийские власти разрешили возобновить регулярные международные авиарейсы по всем направлениям с 15 декабря.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 05:30
Индия возобновит регулярное международное авиасообщение

Индийские власти разрешили возобновить регулярные международные авиарейсы по всем направлениям с 15 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу Генеральное управление гражданской авиации страны на своем сайте.

"Этот вопрос был пересмотрен и компетентный орган принял решение возобновить коммерческие регулярные международные пассажирские авиаперелеты в и из Индии с 15 декабря 2021 года", - цитирует издание заявление администрации главы Генерального управления гражданской авиации Индии Аруна Кумара.

В то же время отмечается, что со странами, где сохраняется наиболее сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19, авиасообщение будет сокращено до 50% от прежнего пассажиропотока.

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