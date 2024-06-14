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Индия в мае импортировала золота на $3,333 млрд

Индия в мае импортировала золота на $3,333 млрд Индия в мае 2024 года импортировала золота на $3,333 млрд, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.
Другие страны
14 июня 2024 г. 18:40
Индия в мае импортировала золота на $3,333 млрд

Индия в мае 2024 года импортировала золота на $3,333 млрд.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило министерство торговли и промышленности страны.

Это на 10% меньше, чем в мае прошлого года, но на 7% больше, чем в апреле 2024 года.

Всего за первые 5 месяцев года импорт золота в Индию составил $16,039 млрд, что на 42% больше результата соответствующего периода прошлого года.

По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном - на 16%.

Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.

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