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Индия в ближайщее время запустит станцию по изучению Солнца

Индия в ближайщее время запустит станцию по изучению Солнца Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца "Адитья Л-1" (Aditya-L1) на 2 сентября.
Другие страны
28 августа 2023 г. 15:34
Индия в ближайщее время запустит станцию по изучению Солнца

Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца "Адитья Л-1" (Aditya-L1) на 2 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации организации космических исследований в социальной сети "Х".

"Запуск "Адитья Л-1", первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года", - говорится в публикации.

Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.

Согласно ISRO, "Адитья Л-1" будет выведена на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом.

Главная цель миссии "Адитья Л-1", запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

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