Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений.

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Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета независимого аналитического Центра науки и окружающей среды (CSE). Согласно результатам исследования, экстремальные погодные условия наблюдались в Индии в 86% дней с января по сентябрь 2023 года. В результате погибли 2 923 человека, уничтожено почти 2 млн га посевов, разрушено 80 тыс. домов. "Это исследование ясно показывает, что то, с чем страна столкнулась до сих пор в 2023 году, является новой аномалией в условиях глобального потепления", - заявила генеральный директор CSE Сунита Нараин. Сильные грозы и штормы были наиболее распространенными стихийными бедствиями, происходящими в 176 из 273 дней и унесшими 711 жизней. Наиболее значительные разрушения были вызваны проливными дождями, наводнениями и оползнями, в результате которых погибло более 1 900 человек. Подпишитесь на наш Telegram канал