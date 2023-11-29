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Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 14:55
Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета независимого аналитического Центра науки и окружающей среды (CSE).

Согласно результатам исследования, экстремальные погодные условия наблюдались в Индии в 86% дней с января по сентябрь 2023 года. В результате погибли 2 923 человека, уничтожено почти 2 млн га посевов, разрушено 80 тыс. домов.

"Это исследование ясно показывает, что то, с чем страна столкнулась до сих пор в 2023 году, является новой аномалией в условиях глобального потепления", - заявила генеральный директор CSE Сунита Нараин.

Сильные грозы и штормы были наиболее распространенными стихийными бедствиями, происходящими в 176 из 273 дней и унесшими 711 жизней. Наиболее значительные разрушения были вызваны проливными дождями, наводнениями и оползнями, в результате которых погибло более 1 900 человек.

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Версия на английском языке India witnessed extreme weather almost every day this year

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