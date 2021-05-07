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Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса
Другие страны
7 мая 2021 г. 09:32
Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав Индии.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 21,4 миллиона. Выздоровели более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.

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Версия на английском языке India sets anti-record for number of daily COVID cases
Версия на азербайджанском языке Hindistanda daha bir koronavirus anti-rekordu qeydə alınıb

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