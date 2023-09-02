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Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца

Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 13:25
Индия успешно вывела на орбиту Земли станцию по изучению Солнца

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту Земли автоматическую космическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель ISRO.

Ракета-носитель PSLV-C57 стартовала в субботу в 11:50 по местному времени с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Спустя чуть более часа Aditya-L1 была выведена на заданную орбиту, сообщил ведущий трансляции из центра управления полетами космического центра имени Сатиша Дхавана.

"Станция Aditya-L1 успешно отсоединилась [от разгонного блока]. Миссия по запуску аппарата успешно завершена", - заявили в ЦУП.

Глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх поздравил всех собравшихся в ЦУП с успешным запуском. "Aditya начинает свой путь. Какое-то время она будет вращаться вокруг Земли, после чего отправится в четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа", - заявил он на пресс-конференции после пуска.

После завершения вращения по геоцентрической орбите аппарат отправится в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля, которая расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. Этот путь займет около четырех месяцев. В конечной точке станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и беспрепятственно наблюдать за светилом, фиксируя солнечное излучение.

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Версия на английском языке India successfully launches its solar observatory mission

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