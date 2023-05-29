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Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник

Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник Индийская ракета-носитель GSLV в понедельник успешно вывела на геопереходную орбиту навигационный спутник NVS-01.
Другие страны
29 мая 2023 г. 11:48
Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник

Индийская ракета-носитель GSLV в понедельник успешно вывела на геопереходную орбиту навигационный спутник NVS-01.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Я очень рад объявить, что навигационный спутник NSV-01 для пополнения орбитальной группировки NavIC был выведен на расчетную орбиту ракетой GSLV F12", - сообщил глава ISRO Шри Соманат.

Запуск ракеты был осуществлен в 10:42 по местному времени со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Выведенный на орбиту аппарат массой 2232 кг стал первым спутником второго поколения индийской навигационной системы IRNSS (NavIC). Всего в ее орбитальную группировку входят восемь аппаратов.

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Версия на английском языке India successfully launches navigation satellite into orbit

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