Индия упростит получение электронных виз

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Правительство Индии намерено расширить возможности системы выдачи электронных виз с 1 апреля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно, на данный момент иностранные граждане могут получить так называемую электронную туристическую визу через официальный веб-портал. Данная виза позволяет иностранцу не только отдыхать в Индии, но и посещать друзей или родственников, проходить краткосрочное лечение или проводить короткие деловые поездки.