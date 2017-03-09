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    Индия упростит получение электронных виз

    На данный момент иностранные граждане могут получить так называемую электронную туристическую визу через официальный веб-портал

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Правительство Индии намерено расширить возможности системы выдачи электронных виз с 1 апреля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Как стало известно, на данный момент иностранные граждане могут получить так называемую электронную туристическую визу через официальный веб-портал. Данная виза позволяет иностранцу не только отдыхать в Индии, но и посещать друзей или родственников, проходить краткосрочное лечение или проводить короткие деловые поездки.

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