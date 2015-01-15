​В Индии предупредили о возможных терактах в преддверии визита Обамы

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Индийские спецслужбы предупредили о возможных нападениях террористов на гражданские объекты в крупных городах страны в преддверии намеченного на 25-27 января визита в Индию президента США Барака Обамы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Zee News.

Генерал-лейтенант Kаран Сингх, командующий 16-го армейского корпуса, заявил, что у него имеются сведения о предполагаемых попытках террористов напасть на наиболее уязвимые цели, включая школы, торговые центры и жилых районах в преддверии визита президента США.

По словам министра внутренних дел Индии Ранджит Сингха, на время визита американского президента в стране введены максимальные меры безопасности.