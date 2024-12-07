Индия сообщила, что БРИКС не принял решение об общей валюте

Создать единую валюту БРИКС предложил один из членов объединения, эта идея обсуждалась, однако решение принято не было.

Создать единую валюту БРИКС предложил один из членов объединения, эта идея обсуждалась, однако решение принято не было.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас.

"Следует также учитывать географическую удаленность стран БРИКС, в отличие от еврозоны", - добавил он.

Индия на фоне использования рупий в трансграничных платежах "не предпринимала никаких шагов по дедолларизации", подчеркнул Дас и пояснил, что власти стремятся лишь устранить риски в торговле, поскольку зависимость от одной валюты "порой может быть проблематичной из-за повышения курса".