Индия снизила стоимость оформления электронных виз

Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно информации на портале индийского правительства, стоимость электронной визы на 30 дней с апреля по июнь (в низкий сезон) составляет 10 долларов, а с июля по март - 25 долларов. Оформление годовой визы в Индию обойдется в 40 долларов, на пять лет - в 80 долларов.

30-дневная туристическая электронная виза дает право на два въезда в Индию. Визы на год и на пять лет позволяют путешественнику неоднократно посещать страну, но продолжительность каждого визита не может превышать 90 дней.

Отметим, что в 2017 году Индия упростила визовый режим для граждан Азербайджана. Согласно правилам, граждане Азербайджана, планирующие поездку в Индию с целью отдыха, осмотра достопримечательностей, встречи с друзьями или родственниками, прохождения непродолжительного лечения или с целью командировки, могут получить визу онлайн.