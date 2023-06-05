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Индия резко нарастила закупки российской нефти в мае

Индия резко нарастила закупки российской нефти в мае В мае доля российской нефти выросла до 45% в общей структуре импорта нефти в Индию.
Другие страны
5 июня 2023 г. 03:41
Индия резко нарастила закупки российской нефти в мае

В мае доля российской нефти выросла до 45% в общей структуре импорта нефти в Индию.

Как передает Report, об этом сообщает «Инфотэк» со ссылкой на данные Energy Intelligence.

С начала этого года индийские госкомпании закупили порядка 167 млн баррелей топлива из России, или 1,1 млн баррелей в день. В прошлом году этот показатель в среднем составлял 420 тыс. баррелей в сутки. Больше всего российской нефти закупили Bharat Petroleum, Indian Oil и ONGC. Индия покупает нефть у России с дисконтом в $10 за баррель марки Urals.

Власти Индии не планируют сокращать объемы закупок, следует из статьи. Спрос на топливо в стране растет. Так, потребление бензина в Индии в мае выросло на 13% по сравнению с апрелем до 841 тыс. баррелей в день. А спрос на дизель увеличился на 0,9% за тот же период и составил 1,796 млн баррелей в сутки.

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