Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca

В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса.

Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств выдвинули ряд условий, суть которых пока не раскрывается. Ожидается, что на заседании в пятницу эксперты также одобрят экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech.

Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая пройдет в субботу во всех штатах Индии. Ее целью является оценка приложения для контроля за вакцинацией Co-WIN в полевых условиях и выявление проблем. Отмечается, что правительство Индии обратилось ко всем штатам и союзным территориям с целью подготовки к распространению вакцины против COVID-19.

В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки – находятся на последней, третьей стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".