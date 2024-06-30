Индия разрабатывает ракету нового поколения для доставки людей на Луну

Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для программы по доставке индийских астронавтов на Луну.

Индия приступила к разработке ракеты-носителя нового поколения для программы по доставке индийских астронавтов на Луну.

Как передает Report , об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

По его словам, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) "Сурья" (бог солнца в индуизме - ред.).

"В настоящее время ракета находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель", - сказал Сомнатх.

Он добавил, что ракета "Сурья" выведет на орбиту индийский корабль для последующего полета к Луне в 2040 году.