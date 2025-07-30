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Индия рассчитывает завершить торговые переговоры с США к осени

Индия рассчитывает завершить торговые переговоры с США к осени Индия рассчитывает завершить торговые переговоры с США к осени
Другие страны
30 июля 2025 г. 15:09
Индия рассчитывает завершить торговые переговоры с США к осени

Индия рассчитывает до осени завершить переговоры с США о заключении торгового соглашения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Согласно информации, Индия продолжит переговоры даже если американский президент Дональд Трамп введет на этой неделе пошлины на индийскую продукцию.

При этом в Нью-Дели не настроены оптимистично в отношении того, что Индии удастся заключить с США предварительное соглашение до дедлайна 1 августа.

На этой неделе Трамп сообщил, что если с Индией не удастся заключить соглашение, то пошлины на индийский импорт могут составить до 25%.

Также сообщается , что в августе ожидается визит делегации США в Индию.

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