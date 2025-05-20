Индия рассчитывает заключить торговое соглашение с США в три этапа

Власти Индии рассчитывают в три этапа заключить двустороннее торговое соглашение с США.

Власти Индии рассчитывают в три этапа заключить двустороннее торговое соглашение с США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве.

На первом этапе будет временное соглашение, которого в Нью-Дели рассчитывают достичь до июля, когда должны вступить в силу взаимные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. Вероятно, оно охватит такие области, как доступ на рынок промышленных товаров, некоторых сельскохозяйственных продуктов и устранение части нетарифных барьеров.

Как отмечает агентство, переговоры все еще продолжаются и нет ясности, согласилась ли администрация Трампа на трехэтапный процесс заключения торгового соглашения.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в настоящее время находится в Вашингтоне и в X сообщил, что провел "хорошие переговоры" с министром торговли США Говардом Латником о продвижении первого этапа торгового соглашения.

Второй этап сделки может привести к более широким и подробным договоренностям, которые планируется достичь осенью. Сроки могут быть согласованы во время планируемого визита Трампа в Индию на саммит лидеров QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Индию, США, Японию и Австралию).

Заключительным этапом сделки, вероятно, станет всеобъемлющее соглашение, которое вступит в силу после одобрения Конгресса США. Не исключается, что оно будет заключено только в следующем году, сообщили индийские официальные лица, знакомые с этим вопросом.