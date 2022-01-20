Индия провела успешные испытания улучшенной версии крылатой ракеты BrahMos

Индия в четверг провела успешные испытания улучшенной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

Индия в четверг провела успешные испытания улучшенной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO).

"Ракета BrahMos была успешно запущена сегодня с испытательного полигона Чандипур. В ходе миссии были проверены множество новых систем, которые успешно продемонстрировали улучшенные возможности ракеты", - заявили в ведомстве.

На прошлой неделе была также успешно протестирована корабельная ракета BrahMos, предназначенная для ВМС страны. Она была запущена с эсминца "Вишакхапатнам" и точно поразила заданную цель. В начале декабря с истребителя Су-30МКИ была испытана ее авиационная версия.

Сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и DRDO. Ее первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.