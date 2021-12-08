Индия провела успешные испытания новой зенитной ракеты

Индия провела успешные испытания новой ракеты "земля-воздух" ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС страны.

Индия провела успешные испытания новой ракеты "земля-воздух" ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство обороны Индии.

"Успешные летные испытания были проведены Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) на комплексном испытательном полигоне Чандипур у побережья штата Одиша. Пуск производился с вертикальной пусковой установки", - говорится в документе.

Минобороны отмечает, что этот испытательный пуск был проведен для комплексной проверки работы всех компонентов, в том числе пусковой установки для вертикального старта и системы управления вооружением. За испытательным пуском наблюдали высокопоставленные представители DRDO и ВМС Индии.

Участников испытаний поздравил министр обороны Раджнатх Сингх, который отметил, что эта система еще больше повысит защищенность индийских военно-морских кораблей от воздушных угроз, указывается в пресс-релизе.