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Индия провела успешные испытания новой зенитной ракеты

Индия провела успешные испытания новой зенитной ракеты Индия провела успешные испытания новой ракеты "земля-воздух" ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС страны.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 06:02
Индия провела успешные испытания новой зенитной ракеты

Индия провела успешные испытания новой ракеты "земля-воздух" ближнего радиуса действия, разработанной для кораблей ВМС страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство обороны Индии.

"Успешные летные испытания были проведены Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) на комплексном испытательном полигоне Чандипур у побережья штата Одиша. Пуск производился с вертикальной пусковой установки", - говорится в документе.

Минобороны отмечает, что этот испытательный пуск был проведен для комплексной проверки работы всех компонентов, в том числе пусковой установки для вертикального старта и системы управления вооружением. За испытательным пуском наблюдали высокопоставленные представители DRDO и ВМС Индии.

Участников испытаний поздравил министр обороны Раджнатх Сингх, который отметил, что эта система еще больше повысит защищенность индийских военно-морских кораблей от воздушных угроз, указывается в пресс-релизе.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan yeni zenit raketini uğurla sınaqdan keçirib

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