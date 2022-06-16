Индия провела тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2"

Индия осуществила тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2".

Индия осуществила тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NDTV.

По его данным, пуск был произведен в среду вечером на комплексном испытательном полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Испытания подтвердили все эксплуатационные и технические параметры ракеты. Другие подробности не сообщаются.

По данным местных СМИ, "Притхви-2" - одноступенчатая жидкостная ракета малой дальности, способная поражать цели на дистанции до 250-350 км с высокой точностью. Старт производится с мобильной пусковой установки. Ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.