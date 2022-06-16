О нас

Индия провела тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2"

Индия провела тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2" Индия осуществила тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2".
Другие страны
16 июня 2022 г. 08:03
Индия провела тренировочный пуск баллистической ракеты Притхви-2

Индия осуществила тренировочный пуск баллистической ракеты "Притхви-2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NDTV.

По его данным, пуск был произведен в среду вечером на комплексном испытательном полигоне Чандипур в восточном штате Одиша. Испытания подтвердили все эксплуатационные и технические параметры ракеты. Другие подробности не сообщаются.

По данным местных СМИ, "Притхви-2" - одноступенчатая жидкостная ракета малой дальности, способная поражать цели на дистанции до 250-350 км с высокой точностью. Старт производится с мобильной пусковой установки. Ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Непале отменили решение о введении двух выходных в неделю
В Непале отменили решение о введении двух выходных в неделю
16 июня 2022 г. 08:42
COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев
COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев
16 июня 2022 г. 08:30
Чешский кабмин одобрил военную помощь Украине на €335 тыс.
Чешский кабмин одобрил военную помощь Украине на €335 тыс.
16 июня 2022 г. 08:23
ВОЗ сообщила о росте на 4% смертности от ковида в мире за неделю
ВОЗ сообщила о росте на 4% смертности от ковида в мире за неделю
16 июня 2022 г. 08:18
Американский генерал оценил профессиональность ВСУ
Американский генерал оценил профессиональность ВСУ
16 июня 2022 г. 07:55
Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года
Инфляция в Болгарии достигла рекордного показателя за 24 года
16 июня 2022 г. 07:12
Канада направит Украине 10 стволов для гаубиц M777
Канада направит Украине 10 стволов для гаубиц M777
16 июня 2022 г. 06:58
Во Франции и Испании установилась аномальная жара
Во Франции и Испании установилась аномальная жара
16 июня 2022 г. 06:31
Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы
Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы
16 июня 2022 г. 05:49
На юго-западе КНДР зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции
На юго-западе КНДР зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции
16 июня 2022 г. 05:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi