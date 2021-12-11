Индия провела испытания противотанковой ракеты нового поколения
Индия провела испытания противотанковой ракеты нового поколенияИндийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны.
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела в субботу успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT (Stand-off Anti-Tank) с вертолета ВВС страны.
Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба правительства Индии на своей странице в Twitter.
Испытания прошли на полигоне Покхаран в штате Раджастхан.
"DRDO и военно-воздушные силы провели успешные летные испытания ракеты собственной разработки и изготовления Stand-off Anti-Tank, запущенной с вертолета на полигоне Покхаран", - говорится в сообщении.
"Ракета оснащена самой современной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность попадания с безопасного расстояния. Оружие может уничтожать цели на дистанции до 10 км", - указывается в информации.
По данным пресс-службы правительства, все поставленные задачи были полностью выполнены в ходе испытаний.
.@DRDO_India and @IAF_MCC successfully flight-test indigenously designed & developed Helicopter launched Stand-off Anti-tank (SANT) Missile from Pokhran ranges