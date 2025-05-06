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Индия провела испытания многоцелевой подводной мины

Индия провела испытания многоцелевой подводной мины Индийские военно-морские силы и Организация оборонных исследований и разработок провели успешные испытания многоцелевой подводной морской мины.
Другие страны
6 мая 2025 г. 09:13
Индия провела испытания многоцелевой подводной мины

Индийские военно-морские силы и Организация оборонных исследований и разработок провели успешные испытания многоцелевой подводной морской мины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны южноазиатской республики.

"Индийские ВМС успешно провели боевую стрельбу по разработанной в Индии ультрасовременной подводной морской мине, предназначенной для противодействия малозаметным кораблям и подводным лодкам", - заявили в министерстве.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, комментируя испытания мины, подчеркнул, что она "еще больше повысит возможности индийских ВМС в ведении подводной войны".

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