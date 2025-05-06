Индия провела испытания многоцелевой подводной мины

Индийские военно-морские силы и Организация оборонных исследований и разработок провели успешные испытания многоцелевой подводной морской мины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны южноазиатской республики.
"Индийские ВМС успешно провели боевую стрельбу по разработанной в Индии ультрасовременной подводной морской мине, предназначенной для противодействия малозаметным кораблям и подводным лодкам", - заявили в министерстве.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх, комментируя испытания мины, подчеркнул, что она "еще больше повысит возможности индийских ВМС в ведении подводной войны".