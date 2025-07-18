Индия провела испытания двух баллистических ракет

Индия успешно осуществила испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности - Prithvi-II и Agni-I.

Индия успешно осуществила испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности - Prithvi-II и Agni-I.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Индии.

"Испытания прошли на полигоне в Чандипуре (восточный штат Одиша). Запуск ракет осуществлялся под контролем Командования стратегических сил. "Все технические и эксплуатационные параметры были подтверждены", - подчеркнули в индийском военном ведомстве.

Prithvi-II и Agni-I являются частью стратегического арсенала Индии и предназначены для нанесения высокоточных ударов. Prithvi-II может нести боезаряд массой от 0,5 до 1 тонны, дальность ее полета составляет от 250 до 350 км. Она оснащена технологиями уклонения от ракет и использует новейшую систему наведения на цель. Ее двигатель был спроектирован на базе двигателя советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75).

Баллистические ракеты серии Agni созданы в рамках комплексной программы разработки управляемых снарядов Министерства обороны Индии. На вооружении страны стоят четыре типа таких ракет. Дальность полета Agni-I достигает 700 км.